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В Кировоградской области за сутки от COVID-19 выздоровели более 20 медиков

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 18:13
В Кировоградской области за сутки от COVID-19 выздоровели более 20 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вчера в области выздоровели от коронавируса более 30 человек

За минувшие сутки в Кировоградской области подтвердили свыше 30 случаев выздоровления от заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кировоградской областной государственной администрации в Facebook.

По данным ОГА, в четверг, 7 мая, лабораторный центр подтвердил 33 случая выздоровления от коронавируса в области, среди выздоровевших - 22 медицинских работников.

Кроме того, вчера в области подтвердили 5 случаев инфицирования коронавирусом. Положительные результаты теста на коронавирус обнаружили у двух мужчин и женщины из Кропивницкого, женщины из Кропивницкого района и мужчины из Александрии.

Напомним, ранее сообщалось, что количество случаев коронавируса в Украине выросло сегодня до 14 195. За минувшие сутки лабораторные центры подтвердили более 500 новых случаев инфицирования. При этом в Кировоградской области общее количество случаев возросло до 408, из них 222 выздоровели.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области после контакта с больным COVID-19 пациентом коронавирусом заразились 10 медицинских работников из Красноградского района. В целом в области уже подтвердили более 400 случаев коронавируса.

Кроме того, в Винницкой области второй день подряд растет количество инфицированных коронавирусом медиков. В целом в области коронавирусом заразились почти 160 медицинских работников. Каждый третий инфицированный в области - медик.

Теги Новости Украины КоронавирусмедикиКропивницкая область
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