ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Кировоградской области разоблачили врачей на продаже фейковых COVID-сертификатов

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 18:42
В Кировоградской области разоблачили врачей на продаже фейковых COVID-сертификатов Фото: в Кировоградской области разоблачили врачей на продаже фейковых COVID-сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Кропивницкому сотрудники СБУ разоблачили врачей, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации. На противоправной деятельности они могли заработать более миллиона гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организаторами схемы оказались семейные врачи местной поликлиники. Ежедневно они изготавливали 6-7 фейковых сертификатов и действовали в течение полугода. Каждый из них стоил по 2,5 тысячи гривен. За период своей деятельности врачи могли "заработать" более 1 млн гривен.

Фото: в Кировоградской области разоблачили врачей на продаже фейковых COVID-сертификатов (ssu.gov.ua)

"Злоумышленники вносили сведения о вакцинации в электронную систему eHealth, которые в дальнейшем загружались в Единый портал государственных услуг "Дия", - пишет пресс-служба.

Во время обысков правоохранители изъяли:

  • международные свидетельства о вакцинации;
  • журналы фиксации проведенных прививок.
Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкая область сертификат вакцинации
NEWS
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
DAILY
"Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи