В Кропивницкому сотрудники СБУ разоблачили врачей, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации. На противоправной деятельности они могли заработать более миллиона гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организаторами схемы оказались семейные врачи местной поликлиники. Ежедневно они изготавливали 6-7 фейковых сертификатов и действовали в течение полугода. Каждый из них стоил по 2,5 тысячи гривен. За период своей деятельности врачи могли "заработать" более 1 млн гривен.

Фото: в Кировоградской области разоблачили врачей на продаже фейковых COVID-сертификатов (ssu.gov.ua)

"Злоумышленники вносили сведения о вакцинации в электронную систему eHealth, которые в дальнейшем загружались в Единый портал государственных услуг "Дия", - пишет пресс-служба.

Во время обысков правоохранители изъяли: