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У Кіровоградській області викрили лікарів на продажі фейкових COVID-сертифікатів

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Четвер 09 грудня 2021 18:42
У Кіровоградській області викрили лікарів на продажі фейкових COVID-сертифікатів Фото: у Кіровоградській області викрили лікарів на продажі фейкових COVID-сертифікатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Кропивницькому співробітники СБУ викрили лікарів, які продавали підроблені сертифікати про вакцинацію. На протиправній діяльності вони могли заробити більше мільйона гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Організаторами схеми виявились сімейні лікарі місцевої поліклініки. Щодня вони виготовляли 6-7 фейкових сертифікатів та діяли протягом пів року. Кожен з документів коштував по 2,5 тисячі гривень. За період своєї діяльності лікарі могли "заробити" більше ніж 1 млн гривень.

Фото: у Кіровоградській області викрили лікарів на продажі фейкових COVID-сертифікатів (ssu.gov.ua)

"Зловмисники вносили відомості про вакцинацію до електронної системи eHealth, які в подальшому завантажувалися до Єдиного порталу державних послуг "Дія", - пише пресслужба.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • міжнародні свідоцтва про вакцинацію;
  • журнали фіксації проведених щеплень.
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Кропивницька область сертифікат вакцинації
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