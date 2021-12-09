У Кропивницькому співробітники СБУ викрили лікарів, які продавали підроблені сертифікати про вакцинацію. На протиправній діяльності вони могли заробити більше мільйона гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Організаторами схеми виявились сімейні лікарі місцевої поліклініки. Щодня вони виготовляли 6-7 фейкових сертифікатів та діяли протягом пів року. Кожен з документів коштував по 2,5 тисячі гривень. За період своєї діяльності лікарі могли "заробити" більше ніж 1 млн гривень.

Фото: у Кіровоградській області викрили лікарів на продажі фейкових COVID-сертифікатів (ssu.gov.ua)

"Зловмисники вносили відомості про вакцинацію до електронної системи eHealth, які в подальшому завантажувалися до Єдиного порталу державних послуг "Дія", - пише пресслужба.

Під час обшуків правоохоронці вилучили: