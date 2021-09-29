В Кировоградской области оперативники разоблачили распространение преступного воздействия на удерживаемых в СИЗО. Злоумышленники обеспечивали поставки наркотиков в следственный изолятор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"По данным следствия, организатор - подсудимый по нескольким делам, распространяя преступное влияние среди удерживаемых в изоляторе, наладил поставки наркотиков в учреждение. Также он отвечал за наполнение и распределение средств из так называемого "преступного общака", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что сообщниками организатора схемы были лица с воли и удерживаемые в СИЗО. Каждый член имел свою роль: фасовка, доставка и сбыт.

В рамках санкционированных обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли:

наркотики;

мобильные телефоны;

более 80 тысяч гривен.

Фото: в Кировоградской области разоблачили схему поставки наркотиков в СИЗО (npu.gov.ua)