В Кіровоградській області викрили схему постачання наркотиків до СІЗО
В Кіровоградській області оперативники викрили поширення злочинного впливу на утриманців СІЗО. Зловмисники забезпечували постачання наркотиків до слідчого ізолятора.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"За даними слідства, організатор - підсудний у кількох справах, поширюючи злочинний вплив серед утриманців ізолятора, налагодив постачання наркотиків до установи. Також він відповідав за наповнення та розподіл коштів з так званого "злочинного общака", - пише пресслужба.
Зазначається, що спільниками організатора схеми були особи з волі та утриманці СІЗО. Кожен член мав свою роль: фасування, доставка й збут.
В рамках санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, правоохоронці вилучили:
- наркотики;
- мобільні телефони;
- більше ніж 80 тисяч гривень.
Фото: в Кіровоградській області викрили схему постачання наркотиків в СІЗО (npu.gov.ua)