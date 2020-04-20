ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кировоградской области произошла авария с грузовиком, есть погибшие

Новости » Происшествия     20.04.2020 - 11:54
В Кировоградской области произошла авария с грузовиком, есть погибшие
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Жертвами аварии стали 4 человека

В Кировоградской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, авария произошла в поселке городского типа Павлыш. На перекрестке улиц Первомайская и Сухомлинского столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль "Таврия".

Отмечается, что в результате столкновения погибли 4 человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля. Спасатели деблокировали тела погибших из транспортного средства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницкому произошла авария с участием четырех автомобилей. На углу улиц Соборная и Глинки столкнулись иномарки Audi A6, Volkswagen Polo, Toyota Camry и KIA Soul. Виновником аварии была водитель автомобиля Audi A6.

Также РБК-Украина писало, что из-за пылевой бури в Житомирской области произошло сразу несколько аварий. На дороге Киев - Ковель в пределах Житомирской области была очень плохая видимость, что влекло мелкие автомобильные аварии.

Смертельное ДТП на трассе Одесса-Мелитополь: будут судить военного ВСУ Из-за сильного ветра под Киевом столкнулись 6 автомобилей, есть погибшие
Новости Украины ДТПКропивницкая область
News
On Top