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У Кіровоградській області сталася аварія з вантажівкою, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     20.04.2020 - 11:54
У Кіровоградській області сталася аварія з вантажівкою, є загиблі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Жертвами аварії стали 4 людини

У Кіровоградській області сталося зіткнення легкового автомобіля та вантажівки, внаслідок чого загинули четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, аварія сталася у селищі міського типу Павлиш. На перехресті вулиць Першотравнева та Сухомлинського зіткнулись вантажівка DAF та легковий автомобіль "Таврія".

Зазначається, що в результаті зіткнення загинули 4 людини, які перебували у салоні легкового автомобіля. Рятувальники деблокували тіла загиблих з транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кропивницькому сталася аварія за участі чотирьох автомобілів. На розі вулиць Соборна і Глінки зіткнулися іномарки Audi A6, Volkswagen Polo, Toyota Camry та KIA Soul. Винуватцем аварії була водійка автомобіля Audi A6.

Також РБК-Україна писало, що через пилову бурю у Житомирській області сталося відразу декілька аварій. На дорозі Київ - Ковель в межах Житомирської області була надзвичайно погана видимість, що спричиняло дрібні автомобільні аварії.

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