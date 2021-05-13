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В Кировоградской области планировали создать "параллельные" ОТО, но помешала СБУ

Автор: Дмитрий Левицкий

В Кировоградской области группа злоумышленников планировала создать незаконные объединенные территориальные общины для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Злоумышленников разоблачила Служба безопасности Украины.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Участники группы пытались сформировать на территории области несколько фейковых ОТО для присвоения официальных полномочий территориальных общин. Для этого они провели "учредительное собрание", на которых приняли решение о создании псевдообразований и назначении так называемых руководителей", - рассказали в СБУ.

Как считают правоохранители, злоумышленники планировали взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков региона с помощью поддельных документов и печатей.

СБУ провела обыски по месту жительства организатора группы и двух ее активных участников, изъяв:

  • документацию фейковых ОТО;
  • фиктивные депутатские удостоверения;
  • технику, на которой изготавливалась поддельная документация.

По факту незаконной деятельности правоохранители возбудили уголовное дело по статье 353 УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

Фото: СБУ предотвратила создание фейковых ОТО в Кировоградской области (ssu.gov.ua)

Напомним, в начале марта 2021 года в Кировоградской области уже предотвращали создание "альтернативных" ОТО. На территории области разоблачили деятельность межрегиональной антиукраинской сети.

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