В Кировоградской области планировали создать "параллельные" ОТО, но помешала СБУ
В Кировоградской области группа злоумышленников планировала создать незаконные объединенные территориальные общины для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Злоумышленников разоблачила Служба безопасности Украины.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
"Участники группы пытались сформировать на территории области несколько фейковых ОТО для присвоения официальных полномочий территориальных общин. Для этого они провели "учредительное собрание", на которых приняли решение о создании псевдообразований и назначении так называемых руководителей", - рассказали в СБУ.
Как считают правоохранители, злоумышленники планировали взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков региона с помощью поддельных документов и печатей.
СБУ провела обыски по месту жительства организатора группы и двух ее активных участников, изъяв:
- документацию фейковых ОТО;
- фиктивные депутатские удостоверения;
- технику, на которой изготавливалась поддельная документация.
По факту незаконной деятельности правоохранители возбудили уголовное дело по статье 353 УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Сейчас правоохранители проводят следственные действия.
Фото: СБУ предотвратила создание фейковых ОТО в Кировоградской области (ssu.gov.ua)
Напомним, в начале марта 2021 года в Кировоградской области уже предотвращали создание "альтернативных" ОТО. На территории области разоблачили деятельность межрегиональной антиукраинской сети.