В Кировоградской области планировали создать "параллельные" ОТО, но помешала СБУ

В Кировоградской области группа злоумышленников планировала создать незаконные объединенные территориальные общины для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Злоумышленников разоблачила Служба безопасности Украины.

"Участники группы пытались сформировать на территории области несколько фейковых ОТО для присвоения официальных полномочий территориальных общин. Для этого они провели "учредительное собрание", на которых приняли решение о создании псевдообразований и назначении так называемых руководителей", - рассказали в СБУ.

Как считают правоохранители, злоумышленники планировали взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков региона с помощью поддельных документов и печатей.

СБУ провела обыски по месту жительства организатора группы и двух ее активных участников, изъяв:

документацию фейковых ОТО;

фиктивные депутатские удостоверения;

технику, на которой изготавливалась поддельная документация.

По факту незаконной деятельности правоохранители возбудили уголовное дело по статье 353 УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

Фото: СБУ предотвратила создание фейковых ОТО в Кировоградской области (ssu.gov.ua)