У Кіровоградській області планували створити "паралельні" ОТГ, але завадила СБУ

У Кіровоградській області група зловмисників планувала створити незаконні об'єднані територіальні громади для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні. Зловмисників викрила Служба безпеки України.

Про це повідомив прес-центр СБУ .

"Учасники групи намагалися сформувати на території області декілька фейкових ОТГ для привласнення повноважень офіційних територіальних громад. Для цього вони провели "установчі збори", на яких прийняли рішення про створення псевдоутворень і призначення так званих керівників", - розповіли в СБУ.

Як вважають правоохоронці, зловмисники планували взяти під контроль майно і природні ресурси на території декількох селищ регіону за допомогою підроблених документів та печаток.

СБУ провела обшуки за місцем проживання організатора групи та двох її активних учасників, вилучивши:

документацію фейкових ОТГ;

фіктивні депутатські посвідчення;

техніку, на якій виготовлялася підроблена документація.

За фактом незаконної діяльності правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею 353 КК України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 3 років. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.

Фото: СБУ запобігла створенню фейкових ОТГ в Кіровоградській області (ssu.gov.ua)