У Кіровоградській області планували створити "паралельні" ОТГ, але завадила СБУ
У Кіровоградській області група зловмисників планувала створити незаконні об'єднані територіальні громади для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні. Зловмисників викрила Служба безпеки України.
Про це повідомив прес-центр СБУ.
"Учасники групи намагалися сформувати на території області декілька фейкових ОТГ для привласнення повноважень офіційних територіальних громад. Для цього вони провели "установчі збори", на яких прийняли рішення про створення псевдоутворень і призначення так званих керівників", - розповіли в СБУ.
Як вважають правоохоронці, зловмисники планували взяти під контроль майно і природні ресурси на території декількох селищ регіону за допомогою підроблених документів та печаток.
СБУ провела обшуки за місцем проживання організатора групи та двох її активних учасників, вилучивши:
- документацію фейкових ОТГ;
- фіктивні депутатські посвідчення;
- техніку, на якій виготовлялася підроблена документація.
За фактом незаконної діяльності правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею 353 КК України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 3 років. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.
Фото: СБУ запобігла створенню фейкових ОТГ в Кіровоградській області (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, на початку березня 2021 року в Кіровоградській області вже запобігали створенню "альтернативних" ОТГ. На території області викрили діяльність міжрегіональної антиукраїнської мережі.