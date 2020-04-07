В Кировоградской области коронавирусом заразился 21 медик 

В Кировоградской области среди заболевших коронавирусом 21 медик. Об этом сообщили в Кировоградской областной государственной администрации.

Как отметили в ОГА, среди них 18 работников областного госпиталя и 3 - областной больницы. Всего в области подтверждены 54 случая коронавируса.

“На COVID-19 заболели 40 жителей Кропивницкого, шестеро жителей Кропивницкого района и трое жителей Долинского района. Кроме этого, во время пребывания в Кировоградской областной больнице коронавирус подтвердили у пациентки из с. Марьевка Компаниевского района, 1 человека из с.Палиивка Маловысковского района и 1 человека из пгт. Малиновка. Они продолжают находиться на стационарном лечении”, - сообщил глава ОГА Андрей Балонь.

Также отмечается, что 23 больных пациента имеют легкий ход болезни и находятся на самоизоляции, 30 человек госпитализированы.

“9 пациентов находятся в тяжелом состоянии из причин, не связанных непосредственно с COVID-19. В частности, речь идет о сердечно-сосудистые заболевания, политравмы и кому. 17 пациентов - в среднем состоянии тяжести, 4 пациента - в состоянии ближе к удовлетворительному”, - сообщили в ОГА.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 5 апреля в Кировоградской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Также сообщалось, что за сутки COVID-19 заразились в Украине 32 медика. В общем, из 143 новых случаев госпитализировали 35 украинцев. Всего по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине подтвердили 1462 заболевания коронавирусом.