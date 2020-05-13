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В Кировоградской области от коронавируса выздоровели 30 человек

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 15:19
В Кировоградской области от коронавируса выздоровели 30 человек
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

За вчерашние сутки в лабораторном центре методом ПЦР-реакции обследовали 150 человек

В Кировоградской области от коронавирусной инфекции выздоровели 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной госадминистрации (ОГА).

Как сообщается, в области уже 30 человек побороли болезнь COVID-19, из них 17 медицинских работников и пятилетняя девочка. Кроме того, за вчерашние сутки в лабораторном центре методом ПЦР-реакции обследовали 150 человек, в результате чего у трех жителей региона подтвердился коронавирус.

Так, за последние 24 часа в Кировоградской области вирус подтвердился у 62-летней женщины из с. Новое, у 43-летней медработницы Центральной городской больницы и у 53-летнего мужчины из Кропивницкого.

В целом с 27 марта в Кировоградской области быстрыми тестами обследовали 3674 людей, методом ПЦР-реакции - 6760 человек.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сегодня заявил, что в Украине за минувшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровело рекордное количество граждан. Так, за последние 24 часа в Украине выздоровели 343 пациента, накануне это число составляло 85.

Теги Новости Украины Кропивницкая областьКоронавирус
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