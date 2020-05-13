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У Кіровоградській області від коронавірусу одужали 30 осіб

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 15:19
У Кіровоградській області від коронавірусу одужали 30 осіб
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

За вчорашню добу в лабораторному центрі методом ПЛР-реакції обстежили 150 людей

У Кіровоградській області від коронавірусної інфекції одужали 30 осіб. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської обласної держадміністрації (ОДА).

Як повідомляється, в області вже 30 осіб побороли хворобу COVID-19, з них 17 медичних працівників та п'ятирічна дівчинка. Крім того, за вчорашню добу в лабораторному центрі методом ПЛР-реакції обстежили 150 людей, у результаті чого у трьох жителів регіону підтвердився коронавірус.

Так, за останні 24 години у Кіровоградській області вірус підтвердився у 62-річної жінки з с. Нове, у 43-річної медпрацівниці Центральної міської лікарні та у 53-річного чоловіка з Кропивницького.

Загалом із 27 березня у Кіровоградській області швидкими тестами обстежили 3674 людей, методом ПЛР-реакції - 6760 людей.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні заявив, що в Україні за минулу добу від коронавірусної інфекції одужала рекордна кількість громадян. Так, за останні 24 години в Україні одужали 343 пацієнти, напередодні ця кількість становила 85.

Теги Новини України Кропивницька областьКоронавірус
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