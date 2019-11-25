В Кировоградской области город частично остался без отопления

В Светловодске Кировоградской области из-за порывов почти 13 тысяч жителей остались без отопления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области.

Сообщается, что на трубопроводе внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения произошло 13 порывов. В результате этого почти 13 тысяч человек в Светловодске остались без отопления.

По состоянию на 25 ноября работают все котельные, которые в общей сложности обслуживают 246 дома и 25 учебных заведений. Однако на данный момент тепло отсутствует в 111 жилых домах и в двух детсадах.

Фото: из-за порывов в Светловодске объявили ЧС (kr.dsns.gov.ua)

Напомним, по состоянию на сегодня подключены не все объекты социальной и жилищной сфер в четырех областях, а именно в Запорожской, Кировоградской , Одесской, Полтавской областях, а также в Киеве.

Отметим, на прошлой неделе к отоплению подключили Новый Роздол и Новояворовск Львовской области, где старт отопительного сезона был сорван из-за того, что местные ТЭЦ не могли начать работу из-за долгов.