В Кировоградской области горел психоневрологический интернат: эвакуировали более 130 человек

"25 декабря в 03:06 в с. Веселый Кут Новоукраинского района в цокольном этаже трехэтажного здания психоневрологического интерната возник пожар", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, персоналом заведения до прибытия подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 1,5 м2 и выведено на свежий воздух 131 человек.

Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.