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У Кіровоградській області горів психоневрологічний інтернат: евакуювали понад 130 людей

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 грудня вночі у с. Веселий Кут (Кіровоградська область) сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті. Внаслідок чого з будівлі евакуювали 131 людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"25 грудня о 03:06 у с. Веселий Кут Новоукраїнського району в цокольному поверсі трьохповерхової будівлі психоневрологічного інтернату виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, персоналом закладу до прибуття підрозділів ДСНС пожежу було ліквідовано на площі 1,5 м2 та виведено на свіже повітря 131 особу.

Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалося 10 осіб та 3 одиниці техніки.

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ПожежаКропивницька область