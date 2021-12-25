У Кіровоградській області горів психоневрологічний інтернат: евакуювали понад 130 людей

"25 грудня о 03:06 у с. Веселий Кут Новоукраїнського району в цокольному поверсі трьохповерхової будівлі психоневрологічного інтернату виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, персоналом закладу до прибуття підрозділів ДСНС пожежу було ліквідовано на площі 1,5 м2 та виведено на свіже повітря 131 особу.

Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалося 10 осіб та 3 одиниці техніки.