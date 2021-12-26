В воскресенье, 26 декабря, в Кировоградской области двое детей провалились под лед. Они погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Инцидент произошел около 14:00 в пгт Завалля Головановского района на реке Южный Буг. Дети провалились под лед и исчезли.

В 15:30 спасатели нашли тело первого ребенка, а в 17:30 - тело второго.

К поискам детей были привлечены восемь человек, из которых трое водолазов, а также три единицы техники, в том числе одна лодка.