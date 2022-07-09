В Кировоградской области арестовали активы россиян на 5,9 млрд гривен

В Кировоградской области суд арестовал активы граждан России на сумму более 5,9 млрд гривен. Россиян подозревают в отмывании денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Офис генпрокурора.
По данным правоохранителей, четыре гражданина РФ обладали корпоративными правами трех связанных между собой предприятий. Они осуществляли незаконные финансовые операции по легализации доходов, полученных преступным путем.
В рамках уголовного дела активы иностранцев в уставном капитале были арестованы. Сумма заблокированных средств составила более 5,9 млрд гривен.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним, ГБР разоблачило российского олигарха, который пытался незаконно сохранить имущество собственного предприятия во Львове.
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