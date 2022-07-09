В Кировоградской области арестовали активы россиян на 5,9 млрд гривен

В Кировоградской области суд арестовал активы граждан России на сумму более 5,9 млрд гривен. Россиян подозревают в отмывании денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Офис генпрокурора .

По данным правоохранителей, четыре гражданина РФ обладали корпоративными правами трех связанных между собой предприятий. Они осуществляли незаконные финансовые операции по легализации доходов, полученных преступным путем.

В рамках уголовного дела активы иностранцев в уставном капитале были арестованы. Сумма заблокированных средств составила более 5,9 млрд гривен.

Сейчас досудебное расследование продолжается.