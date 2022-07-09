RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кіровоградській області арештували активи росіян на 5,9 млрд гривень

Фото: арештовано активи громадян РФ на 5,9 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Кіровоградській області суд арештував активи громадян Росії на суму понад 5,9 млрд гривень. Росіян підозрюють у відмиванні грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, чотири громадяни РФ володіли корпоративними правами трьох пов’язаних між собою підприємств. Вони здійснювали незаконні фінансові операції з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У рамках кримінальної справа активи іноземців у статутному капіталі було заарештовано. Сума заблокованих коштів склала понад 5,9 млрд гривень.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ДБР викрило російського олігарха, який намагався незаконно зберегти майно власного підприємства у Львові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Арест имуществаРосійська ФедераціяКропивницька область