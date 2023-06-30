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В Кіровоградській області від завтра скоротять комендантську годину

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П'ятниця 30 червня 2023 16:45
В Кіровоградській області від завтра скоротять комендантську годину Фото: в Кіровоградській області від завтра скоротять комендантську годину (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Від завтра, 1 липня, в Кіровоградській області скоротять комендантську годину. Вона діятиме з опівночі до четвертої ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"На Кіровоградщині з 1 липня змінено комендантську годину. Вона діятиме з опівночі до четвертої ранку. Відповідно робота закладів громадського харчування і масові заходи продовжено до 23.00", - зазначає голова ОВА.

Обмеження для ресторанів та розважальних закладів

Варто нагадати, що в Кіровоградській області 21 червня заборонили роботу розважальних заходів й закладів громадського харчування після 22:00. Йдеться про:

  • концерти;
  • дискотеки;
  • шоу;
  • виступи професійних та аматорських колективів;
  • ярмарки;
  • спортивні змагання;
  • закладів громадського харчування;
  • барів;
  • ресторанів;
  • кафе;
  • баз відпочинку.

Також в регіоні заборонили відео-, фотозйомки, онлайн-трансляції в місцях, що знаходяться поблизу об'єктів критичної інфраструктури, розташування військових частин, техніки й ППО.

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