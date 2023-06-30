В Кіровоградській області від завтра скоротять комендантську годину
Від завтра, 1 липня, в Кіровоградській області скоротять комендантську годину. Вона діятиме з опівночі до четвертої ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
"На Кіровоградщині з 1 липня змінено комендантську годину. Вона діятиме з опівночі до четвертої ранку. Відповідно робота закладів громадського харчування і масові заходи продовжено до 23.00", - зазначає голова ОВА.
Обмеження для ресторанів та розважальних закладів
Варто нагадати, що в Кіровоградській області 21 червня заборонили роботу розважальних заходів й закладів громадського харчування після 22:00. Йдеться про:
- концерти;
- дискотеки;
- шоу;
- виступи професійних та аматорських колективів;
- ярмарки;
- спортивні змагання;
- закладів громадського харчування;
- барів;
- ресторанів;
- кафе;
- баз відпочинку.
Також в регіоні заборонили відео-, фотозйомки, онлайн-трансляції в місцях, що знаходяться поблизу об'єктів критичної інфраструктури, розташування військових частин, техніки й ППО.
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