В Кировоградской области с завтрашнего дня сократят комендантский час

С завтрашнего дня, 1 июля, в Кировоградской области сократят комендантский час. Он будет действовать с полуночи до четырех утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В Кировоградской области с 1 июля изменен комендантский час. Он будет действовать с полуночи до четырех утра. Соответственно работа заведений общественного питания и массовые мероприятия продлены до 23.00", - отмечает глава ОВА.

Ограничения для ресторанов и развлекательных заведений

Стоит напомнить, что в Кировоградской области 21 июня запретили работу развлекательных мероприятий и заведений общественного питания после 22:00. Речь идет о:

концертах;

дискотеках;

шоу;

выступлениях профессиональных и любительских коллективов;

ярмарках;

спортивных соревнованиях;

заведений общественного питания;

барах;

ресторанах;

кафе;

баз отдыха.

Также в регионе запретили видео-, фотосъемки, онлайн-трансляции в местах, находящихся вблизи объектов критической инфраструктуры, расположения воинских частей, техники и ПВО.