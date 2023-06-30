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В Кировоградской области с завтрашнего дня сократят комендантский час

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Пятница 30 июня 2023 16:45
В Кировоградской области с завтрашнего дня сократят комендантский час Фото: в Кировоградской области с завтрашнего дня сократят комендантский час (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С завтрашнего дня, 1 июля, в Кировоградской области сократят комендантский час. Он будет действовать с полуночи до четырех утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В Кировоградской области с 1 июля изменен комендантский час. Он будет действовать с полуночи до четырех утра. Соответственно работа заведений общественного питания и массовые мероприятия продлены до 23.00", - отмечает глава ОВА.

Ограничения для ресторанов и развлекательных заведений

Стоит напомнить, что в Кировоградской области 21 июня запретили работу развлекательных мероприятий и заведений общественного питания после 22:00. Речь идет о:

  • концертах;
  • дискотеках;
  • шоу;
  • выступлениях профессиональных и любительских коллективов;
  • ярмарках;
  • спортивных соревнованиях;
  • заведений общественного питания;
  • барах;
  • ресторанах;
  • кафе;
  • баз отдыха.

Также в регионе запретили видео-, фотосъемки, онлайн-трансляции в местах, находящихся вблизи объектов критической инфраструктуры, расположения воинских частей, техники и ПВО.

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