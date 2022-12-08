У Кіровоградській області обмежили рух транспорту через негоду
У Кіровоградській області ожеледиця скувала дороги. Тому у регіоні обмежили рух усіх видів транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.
"7-8 грудня унаслідок погіршення погодних умов (налипання мокрого снігу, крижаний дощ) на дорогах Кіровоградської області утворилась ожеледиця, що спричинило труднощі для руху автотранспорту", - йдеться у повідомленні.
Рух транспорту обмежили на усіх автомобільних дорогах державного значення - від міста Знам’янка до кордону з Дніпропетровською областю та від міста Олександрія до кордону з Полтавською областю.
Рятувальники за минулу добу 11 разів виїжджали для допомоги водіям. До робіт залучили 15 одиниць техніки, з яких 9 вантажівок, автобус та 5 легкових автомобілів.
Фото: у Кіровоградській області обмежили рух транспорту через ожеледицю (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, синоптики попередили, що Київ та область сьогодні накриє сильний туман, тому видимість на дорогах значно погіршиться.
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