В Кировоградской области ограничили движение транспорта из-за непогоды

В Кировоградской области гололед сковал дороги. Поэтому в регионе ограничили движение всех видов транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"7-8 декабря в результате ухудшения погодных условий (налипание мокрого снега, ледяной дождь) на дорогах Кировоградской области образовался гололед, что повлекло за собой трудности для движения автотранспорта", - говорится в сообщении.

Движение транспорта было ограничено на всех автомобильных дорогах государственного значения - от города Знаменка до границы с Днепропетровской областью и от города Александрия до границы с Полтавской областью.

Спасатели за минувшие сутки 11 раз уезжали для помощи водителям. К работам привлекли 15 единиц техники, из которых 9 грузовиков, автобус и 5 легковых автомобилей.

Фото: в Кировоградской области ограничили движение транспорта из-за гололедицы (t.me/dsns_telegram)