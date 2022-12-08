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В Кировоградской области ограничили движение транспорта из-за непогоды

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Кировоградская область, Четверг 08 декабря 2022 10:16
В Кировоградской области ограничили движение транспорта из-за непогоды Фото: в Кировоградской области 8 декабря ограничили движение транспорта (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

В Кировоградской области гололед сковал дороги. Поэтому в регионе ограничили движение всех видов транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"7-8 декабря в результате ухудшения погодных условий (налипание мокрого снега, ледяной дождь) на дорогах Кировоградской области образовался гололед, что повлекло за собой трудности для движения автотранспорта", - говорится в сообщении.

Движение транспорта было ограничено на всех автомобильных дорогах государственного значения - от города Знаменка до границы с Днепропетровской областью и от города Александрия до границы с Полтавской областью.

Спасатели за минувшие сутки 11 раз уезжали для помощи водителям. К работам привлекли 15 единиц техники, из которых 9 грузовиков, автобус и 5 легковых автомобилей.

Фото: в Кировоградской области ограничили движение транспорта из-за гололедицы (t.me/dsns_telegram)

Напомним, синоптики предупредили, что Киев и область сегодня накроет сильный туман, поэтому видимость на дорогах значительно ухудшится.

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