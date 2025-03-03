У Кіровоградській області в лікарні померла однорічна дитина: розпочато розслідування

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві суд визнав винним акушера-гінеколога приватної клініки в неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті новонародженої дитини.

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