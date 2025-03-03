В Кировоградской области в больнице умер годовалый ребенок: начато расследование

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве суд признал виновным акушера-гинеколога частной клиники в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти новорожденного ребенка.

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