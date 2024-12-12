На Кіровоградщині браконьєри наловили риби на понад 2,5 млн гривень
У Кіровоградській області два браконьєри незаконно ловили рибу. Наразі правоохоронці вже проводять розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції в Кіровоградській області.
На Кіровоградщині двоє місцевих мешканців, 48 та 25 років, незаконно ловили рибу. Зокрема, на березі річки Дніпро, на території Олександрійського району.
До відділення поліції № 1, у місті Світловодськ, надійшло повідомлення від представників рибоохоронного патруля та Державного рибагенства про виявлене правопорушення.
Зазначається, що правоохоронці вилучили з місця події 10 сіток, якими браконьєри виловлювали рибу. А також човен та понад 1570 рибин різних видів. Загалом, збитки нанесені рибному господарству України, склали понад 2,5 мільйона гривень.
Човен з рибою (фото: kg.npu.gov.ua)
Наразі правоохоронці вже проводять розслідування за частиною 2 статті 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.
За такі неправомірні дії передбачається покарання: штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
Раніше ми писали, що з 1 листопада 2024 року в Україні забороняється вилов риби у зимувальних ямах. Така заборона триватиме до початку нерестового періоду у 2025 році: для охорони водних біоресурсів, для створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів.
Уточнюється, що територіальними управліннями Держрибагентства було видано відповідні накази - із зазначенням переліків та меж зимувальних ям.