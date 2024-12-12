На Кіровоградщині браконьєри наловили риби на понад 2,5 млн гривень

У Кіровоградській області два браконьєри незаконно ловили рибу. Наразі правоохоронці вже проводять розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції в Кіровоградській області.

За такі неправомірні дії передбачається покарання: штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці вже проводять розслідування за частиною 2 статті 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

Зазначається, що правоохоронці вилучили з місця події 10 сіток, якими браконьєри виловлювали рибу. А також човен та понад 1570 рибин різних видів. Загалом, збитки нанесені рибному господарству України, склали понад 2,5 мільйона гривень.

До відділення поліції № 1, у місті Світловодськ, надійшло повідомлення від представників рибоохоронного патруля та Державного рибагенства про виявлене правопорушення.

На Кіровоградщині двоє місцевих мешканців, 48 та 25 років, незаконно ловили рибу. Зокрема, на березі річки Дніпро, на території Олександрійського району.

Раніше ми писали, що з 1 листопада 2024 року в Україні забороняється вилов риби у зимувальних ямах. Така заборона триватиме до початку нерестового періоду у 2025 році: для охорони водних біоресурсів, для створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів.

Уточнюється, що територіальними управліннями Держрибагентства було видано відповідні накази - із зазначенням переліків та меж зимувальних ям.