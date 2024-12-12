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В Кировоградской области браконьеры наловили рыбы на более чем 2,5 млн гривен

Кировоградская область, Четверг 12 декабря 2024 11:46
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В Кировоградской области браконьеры наловили рыбы на более чем 2,5 млн гривен Фото: В Кировоградской области браконьеры наловили рыбы (kg.npu.gov.ua)
Автор: Катерина Творожникова

В Кировоградской области два браконьера незаконно ловили рыбу. Сейчас правоохранители уже проводят расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции в Кировоградской области.

В Кировоградской области двое местных жителей, 48 и 25 лет, незаконно ловили рыбу. В частности, на берегу реки Днепр, на территории Александрийского района.

В отделение полиции № 1, в городе Светловодск, поступило сообщение от представителей рыбоохранного патруля и Государственного рыбогенства о выявленном правонарушении.

Отмечается, что правоохранители изъяли с места происшествия 10 сетей, которыми браконьеры вылавливали рыбу. А также лодку и более 1570 рыбин различных видов. В общем, убытки нанесенные рыбному хозяйству Украины, составили более 2,5 миллиона гривен.

В Кировоградской области браконьеры наловили рыбы на более чем 2,5 млн гривен

Лодка с рыбой (фото: kg.npu.gov.ua)

Сейчас правоохранители уже проводят расследование по части 2 статьи 249 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном занятии рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

За такие неправомерные действия предусматривается наказание: штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Ранее мы писали, что с 1 ноября 2024 года в Украине запрещается вылов рыбы в зимовальных ямах. Такой запрет продлится до начала нерестового периода в 2025 году: для охраны водных биоресурсов, для создания благоприятных условий зимовки водных биоресурсов.

Уточняется, что территориальными управлениями Госрыбагентства были изданы соответствующие приказы - с указанием перечней и границ зимовальных ям.

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