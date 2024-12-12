В Кировоградской области браконьеры наловили рыбы на более чем 2,5 млн гривен
В Кировоградской области два браконьера незаконно ловили рыбу. Сейчас правоохранители уже проводят расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции в Кировоградской области.
В Кировоградской области двое местных жителей, 48 и 25 лет, незаконно ловили рыбу. В частности, на берегу реки Днепр, на территории Александрийского района.
В отделение полиции № 1, в городе Светловодск, поступило сообщение от представителей рыбоохранного патруля и Государственного рыбогенства о выявленном правонарушении.
Отмечается, что правоохранители изъяли с места происшествия 10 сетей, которыми браконьеры вылавливали рыбу. А также лодку и более 1570 рыбин различных видов. В общем, убытки нанесенные рыбному хозяйству Украины, составили более 2,5 миллиона гривен.
Лодка с рыбой (фото: kg.npu.gov.ua)
Сейчас правоохранители уже проводят расследование по части 2 статьи 249 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном занятии рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.
За такие неправомерные действия предусматривается наказание: штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
Ранее мы писали, что с 1 ноября 2024 года в Украине запрещается вылов рыбы в зимовальных ямах. Такой запрет продлится до начала нерестового периода в 2025 году: для охраны водных биоресурсов, для создания благоприятных условий зимовки водных биоресурсов.
Уточняется, что территориальными управлениями Госрыбагентства были изданы соответствующие приказы - с указанием перечней и границ зимовальных ям.