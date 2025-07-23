Кирило Верес різко висловився щодо мітингів в Києві і ситуації довкола НАБУ

За його словами, як показав досвід національно-визвольних змагань, розбрат тоді взяв своє.

"І ми, щоб не казати "втратили", просто прож*али все перед обличчям зовнішнього ворога. Тоді ми на десятиліття втратили державу. Я переконаний, що історія має нас чомусь вчити. Як мінімум - це тому, що під час такої великої війни, під час боротьби за існування держави, точно немає місця для російської агентури в будь-яких органах. Немає місця також і для політичних ігор та спекуляцій на фоні всього, що зараз відбувається навколо антикорупційних органів", - заявив Верес.

За його словами, важко втримати державу, коли окремі політичні сили сіють розбрат всередині країни.

"А кацапи дивляться і роблять висновки. Вони не тупі і не слабкі на превеликий жаль для нас. І вони продовжують рухатися на лінії фронту. То може звернемо увагу в першу чергу туди?" - наголосив Кирило Верес.