Киричук назначен прокурором Киевской области

Новости Политика 20.07.2018 - 10:39
Фото: Максим Киричук (gp.gov.ua)
Фото: Максим Киричук (gp.gov.ua)

Киричук ранее занимал должность прокурора Волынской прокуратуры

Прокурором Киевской области назначен Максим Киричук, который ранее занимал должность прокурора Волынской областной прокуратуры. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.  

По словам Сарган, по рекомендации совета прокуроров прокурором Киевской области назначен Максим Киричук, который до этого занимал должность прокурора Волынской облпрокуратуры. Бывшего прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова назначили руководителем прокуратуры Полтавской области.

Киричук назначен прокурором Киевской области

Напомним, Киричук был назначен прокурором Волынской области в июле 2016 года. Назначение было сделано в связи с ухудшением криминогенной ситуации на Волыни, где на тот момент значительно возросло количество тяжких преступлений и преступлений против собственности.  

 

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Теги:  ГПУ,  Киевская область,  прокурор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС