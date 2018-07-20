Киричук назначен прокурором Киевской области

Киричук ранее занимал должность прокурора Волынской прокуратуры

Прокурором Киевской области назначен Максим Киричук, который ранее занимал должность прокурора Волынской областной прокуратуры. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По словам Сарган, по рекомендации совета прокуроров прокурором Киевской области назначен Максим Киричук, который до этого занимал должность прокурора Волынской облпрокуратуры. Бывшего прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова назначили руководителем прокуратуры Полтавской области.

Напомним, Киричук был назначен прокурором Волынской области в июле 2016 года. Назначение было сделано в связи с ухудшением криминогенной ситуации на Волыни, где на тот момент значительно возросло количество тяжких преступлений и преступлений против собственности.