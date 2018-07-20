Киричук призначений прокурором Київської області

Киричук раніше обіймав посаду прокурора Волинської прокуратури

Прокурором Київської області призначений Максим Киричук, який раніше обіймав посаду прокурора Волинської обласної прокуратури. Про це у Twitter повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

За словами Сарган, за рекомендацією ради прокурорів прокурором Київської області призначений Максим Киричук, який до цього обіймав посаду прокурора Волинської облпрокуратури. Колишнього прокурора Київської області Дмитра Чибісова призначили керівником прокуратури Полтавської області.

Нагадаємо, Киричук був призначений прокурором Волинської області в липні 2016 року. Призначення було зроблено у зв'язку з погіршенням криміногенної ситуації на Волині, де на той час значно зросла кількість тяжких злочинів та злочинів проти власності.