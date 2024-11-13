У Киргизстані заявили про спробу перевороту: кілька осіб заарештовано, - Reuters

У Киргизстані заявили про спробу перевороту. Сімох людей було заарештовано за підозрою в організації масових заворушень з метою повалення уряду напередодні місцевих виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство внутрішніх справ заявило, що осіб підозрюють у використанні спортивних ігор та інших змагань у столиці Бішкеку для розпалювання заворушень.

"Під виглядом національних спортивних ігор вони мали намір закликати до насильницьких дій, мали намір висунути антиконституційні заклики, та дестабілізувати ситуацію для подальшого силового захоплення влади 17 листопада", - повідомили у відомстві.

За попередньою інформацією, серед затриманих є кілька іноземних громадян і колишній заступник генпрокурора.

Водночас, видання повідомляє, що влада вилучила зброю та боєприпаси в ймовірних організаторів заворушень. А також:

1000 пляшок горілки, "щоб напити натовп",

2000 пляшок води,

тонну рису,

та коня, призначеного для забою.