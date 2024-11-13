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В Кыргызстане заявили о попытке переворота: несколько человек арестованы, - Reuters

Кыргызстан, Среда 13 ноября 2024 22:34
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В Кыргызстане заявили о попытке переворота: несколько человек арестованы, - Reuters Фото: Кыргызстан производит аресты за вероятную попытку государственного переворота (flickr.com chrisnuan)
Автор: Карина Левицкая

В Кыргызстане заявили о попытке переворота. Семь человек были арестованы по подозрению в организации массовых беспорядков с целью свержения правительства накануне местных выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство внутренних дел заявило, что лиц подозревают в использовании спортивных игр и других соревнований в столице Бишкека для разжигания беспорядков.

"Под видом национальных спортивных игр они намеревались призвать к насильственным действиям, намеревались выдвинуть антиконституционные призывы и дестабилизировать ситуацию для дальнейшего силового захвата власти 17 ноября", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, среди задержанных есть несколько иностранных граждан и бывший замгенпрокурора.

В то же время, издание сообщает, что власти изъяли оружие и боеприпасы у возможных организаторов беспорядков. А также:

  • 1000 бутылок водки, "чтобы напить толпу",
  • 2000 бутылок воды,
  • тонну риса,
  • и коня, предназначенного для убоя.

Отметим, что в Кыргызстане 17 ноября пройдут выборы в местные советы в нескольких районах.

Напомним, что ранее в этом году в столице Кыргызстана вспыхнули беспорядки. Детальнее по ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

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