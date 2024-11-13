В Кыргызстане заявили о попытке переворота: несколько человек арестованы, - Reuters

В Кыргызстане заявили о попытке переворота. Семь человек были арестованы по подозрению в организации массовых беспорядков с целью свержения правительства накануне местных выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министерство внутренних дел заявило, что лиц подозревают в использовании спортивных игр и других соревнований в столице Бишкека для разжигания беспорядков.

"Под видом национальных спортивных игр они намеревались призвать к насильственным действиям, намеревались выдвинуть антиконституционные призывы и дестабилизировать ситуацию для дальнейшего силового захвата власти 17 ноября", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, среди задержанных есть несколько иностранных граждан и бывший замгенпрокурора.

В то же время, издание сообщает, что власти изъяли оружие и боеприпасы у возможных организаторов беспорядков. А также:

1000 бутылок водки, "чтобы напить толпу",

2000 бутылок воды,

тонну риса,

и коня, предназначенного для убоя.