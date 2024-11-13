В Кыргызстане заявили о попытке переворота: несколько человек арестованы, - Reuters
В Кыргызстане заявили о попытке переворота. Семь человек были арестованы по подозрению в организации массовых беспорядков с целью свержения правительства накануне местных выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министерство внутренних дел заявило, что лиц подозревают в использовании спортивных игр и других соревнований в столице Бишкека для разжигания беспорядков.
"Под видом национальных спортивных игр они намеревались призвать к насильственным действиям, намеревались выдвинуть антиконституционные призывы и дестабилизировать ситуацию для дальнейшего силового захвата власти 17 ноября", - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, среди задержанных есть несколько иностранных граждан и бывший замгенпрокурора.
В то же время, издание сообщает, что власти изъяли оружие и боеприпасы у возможных организаторов беспорядков. А также:
- 1000 бутылок водки, "чтобы напить толпу",
- 2000 бутылок воды,
- тонну риса,
- и коня, предназначенного для убоя.
Отметим, что в Кыргызстане 17 ноября пройдут выборы в местные советы в нескольких районах.
Напомним, что ранее в этом году в столице Кыргызстана вспыхнули беспорядки. Детальнее по ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.