В Кыргызстане несколько банков отказались обслуживать российские карты "Мир"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной службы " Радио Свобода ".

Прекратили обслуживание российских банковских карт "Мир" банки "Компаньон", "Дос Кредо Банк" и "Бакай Банк".

На сайтах банков отмечается, что это произошло по техническим причинам. Информации о возобновлении сервиса нет.

После того, как Россия начала войну против Украины, большинство стран Запада ввели против нее жесткие санкции. Среди них российские банки попали под ограничения. В результате граждане России не могли осуществлять платежи за границу российскими банковскими картами, а также не могли пользоваться международными картами внутри страны.