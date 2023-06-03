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Киргизстан готовий працювати з Євросоюзом, - президент

Фото: президент Киргизстану Садір Жапаров (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Киргизстан готов до співпраці з Європейським союзом. Зокрема, для вирішення спільних проблем, заохочення діалогу та пошуку довгострокових рішень.

Про це заявив президент Киргизстану Садір Жапаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

"Киргизстан готов працювати пліч-о-пліч з Європейським союзом", - заявив він під час зустрічі з головою Ради ЄС Шарлем Мішелем.

Мішель у п'ятницю взяв участь у саміті за участю лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Зустріч на вищому рівні в курортному місті Чолпон-Ата на березі озера Іссик-Куль стала другим самітом між колишніми радянськими республіками Центральної Азії та ЄС, головним донором регіону і його основним інвестиційним партнером.

"Ми пропонуємо щире партнерство п'яти колишнім радянським республікам регіону", - заявив Мішель.

Відносини ЄС та Киргизстану

Політичні основи партнерства ЄС з Киргизстаном були закладені в угоді про партнерство і співробітництво (УПС) 1999 року, яка була спрямована на зміцнення зв'язків між країною і блоком.

Бішкек також є партнером у новій Стратегії ЄС щодо Центральної Азії, ухваленій 2019 року.

ЄС проводить щорічні політичні діалоги з Киргизстаном. Рада зі співробітництва, на рівні міністрів закордонних справ, фокусується здебільшого на політичних питаннях, торговельних, економічних та інвестиційних питаннях, а також на регіональних і міжнародних питаннях.

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