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Киргизия готова работать с Евросоюзом, - президент

Фото: президент Киргизии Садыр Жапаров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Киргизия готова к сотрудничеству с Европейским союзом. В частности, для решения общих проблем, поощрения диалога и поиска долгосрочных решений.

Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

"Киргизия готова работать рука об руку с Европейским союзом", - заявил он во время встречи с главой Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Мишель в пятницу принял участие в саммите с участием лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Встреча на высшем уровне в курортном городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль стала вторым саммитом между бывшими советскими республиками Центральной Азии и ЕС, главным донором региона и его основным инвестиционным партнером.

"Мы предлагаем искреннее партнерство пяти бывшим советским республикам региона", - заявил Мишель.

Отношения ЕС и Киргизии

Политические основы партнерства ЕС с Киргизии были заложены в соглашении о партнерстве и сотрудничестве (СПС) 1999 года, которое было направлено на укрепление связей между страной и блоком.

Бишкек также является партнером в новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в 2019 году.

ЕС проводит ежегодные политические диалоги с Киргизией. Совет по сотрудничеству, на уровне министров иностранных дел, фокусируется в основном на политических вопросах, торговых, экономических и инвестиционных вопросах, а также на региональных и международных вопросах.

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