Киргизстан допомагає Росії з озброєнням. США готують санкції, - WP

Повідомляється, що низка європейських та американських дипломатів протягом декількох місяців відвідували столицю Киргизстану Бішкек, проте переговори не приносили результатів. У зв'язку з цим адміністрація Байдена готує нові економічні заходи для тиску на країну з метою припинення торгівлі з РФ.

За словами американських чиновників, санкції або занесення до "чорного списку" компаній, звинувачених у порушеннях, можуть запровадити вже цього тижня.

"Киргизстан, хоч і невеликий порівняно з іншими країнами, є яскравим прикладом того, що всі фактори діють одночасно, щоб створити середовище, сприятливе для ухилення від санкцій", - сказав один зі співрозмовників.

Загальнодоступні торгові документи демонструють масштаби киргизького тіньового ринку. Записи показують, що загальний обсяг експорту Киргизстану до Росії стрімко зріс у 2022 році, збільшившись на 250% порівняно з попереднім роком, до вторгнення в Україну.

При цьому експорту із Киргизстану до Росії деяких товарів, таких як приціли для гвинтівок, раніше не було.

Торгові документи також свідчать про високий рівень координації з Москвою у сфері закупівель. Записи показують, що в лютому і в березні киргизькі компанії здійснювали масові закупівлі чутливої електроніки – в тому числі спеціалізованих напівпровідників і підсилювачів напруги на сотні тисяч доларів – у китайських і південнокорейських компаній.

Майже така ж кількість тих самих типів електроніки була експортована з Киргизстану до Росії за той самий період, свідчать документи.

Російські фірми, які отримували товари, в більшості випадків були відомими постачальниками російської оборонної промисловості, сказав високопоставлений американський посадовець.

Очевидна узгодженість транзакцій з третіми сторонами була розцінена як робота російських спецслужб, які, за словами американських чиновників, тепер беруть безпосередню участь у схемах, спрямованих на обхід економічних санкцій.

Санкції проти РФ

11-й пакет санкцій ЄС проти Росії набув чинності 23 червня. За словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Європейська Рада схвалила 11-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення існуючих санкцій ЄС та припинення їхнього обходу.

На початку липня президент Володимир Зеленський закликав ЄС розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти РФ. У тому числі проти "Росатому".