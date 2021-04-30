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Киргизия и Таджикистан договорились сегодня отвести все войска

Автор: РБК-Украина

Переговоры об урегулировании конфликта на границе Киргизии и Таджикистана продолжаются. Стороны договорились сегодня отвести все войска от границы.

Об этом заявил глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, передает kaktus.media.

По его словам, на нейтральной территории прошла встреча с представителями Таджикистана.

"Сегодня решили отвести все войска назад от линии госграниц, мы - в Баткен, и они подальше. В ближайшие несколько дней мы обязательно решим проблемы госграниц, проведем демаркацию и делимитацию, сразу же установим проволоку", - отметил Ташиев.

Он также отметил, что Таджикистан запросил коридор в Ворух и подключение электроэнергии в анклаве. Кроме того, в ближайшие часы таджикские пограничники должны разблокировать дорогу и покинуть территорию Киргизии.

"Также обещаю, что все сожженные дома будут восстановлены с помощью государства или таджикской стороны. Я вам обещаю, что ни один метр стратегически важных земель я не отдам. Но имейте в виду, что без обмена земель демаркации не будет", - добавил Ташиев.

Напомним, в результате вчерашней эскалации конфликта на границе Киргизии и Таджикистана погибли несколько человек. Киргизская сторона приводит данные о трех погибших, но местные СМИ говорят, что три жертвы только среди военных. Таджикская сторона официально не говорит о наличии погибших, но, по некоторым данным, может идти речь о 10 жертвах.

При этом сегодня стало известно, что на границе снова началась стрельба.

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