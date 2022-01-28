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Киргизия и Таджикистан договорились о перемирии

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Киргизия, Пятница 28 января 2022 02:51
Киргизия и Таджикистан договорились о перемирии Фото: Киргизия и Таджикистан договорились о перемирии (gps.gov.kg)
Автор: Наталья Скороход

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе. Это произошло в ходе переговоров представителей двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.kg.

Сообщается, что представитель президента Киргизии в Баткенской области Абдикарим Алимбаев и погранпредставитель Кыялбек Толонбаев встретились с губернатором Согдийской области Таджикистана.

Во время встречи были достигнуты некоторые договоренности.

В частности, стороны договорились о полном прекращении огня на границе, об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен - Исфана; о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов.

Напомним, что 27 января произошла перестрелка между военными Таджикистана и Киргизии. При этом военные одной из сторон использовали минометы и гранатометы.

Подробнее о конфликте Киргизии и Таджикистана читайте в материале РБК-Украина.

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