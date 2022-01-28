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Киргизія і Таджикистан домовилися про перемир'я

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Киргизія, П'ятниця 28 січня 2022 02:51
Киргизія і Таджикистан домовилися про перемир'я Фото: Киргизія і Таджикистан домовилися про перемир'я (gps.gov.kg)
Автор: Наталья Скороход

Киргизія і Таджикистан домовилися про припинення вогню на кордоні. Це сталося в ході переговорів представників двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.kg.

Повідомляється, що представник президента Киргизії в Баткенській області Абдікарім Алімбаєв і прикордонний представник Киялбек Толонбаєв зустрілися з губернатором Согдійської області Таджикистану.

Під час зустрічі були досягнуті деякі домовленості.

Зокрема, сторони домовилися про повне припинення вогню на кордоні, про відведення кожної зі сторін додаткових сил і засобів, стягнутих до кордону, в місця постійної дислокації; про відкриття руху по автодорозі Баткен - Ісфана; про спільне патрулювання співробітників правоохоронних органів Киргизстану і Таджикистану прикордонних районів з метою недопущення конфліктів.

Нагадаємо, що 27 січня сталася перестрілка між військовими Таджикистану і Киргизії. При цьому військові однієї зі сторін використовували міномети й гранатомети.

Докладно про конфлікт Киргизії та Таджикистану читайте в матеріалі РБК-Україна.

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