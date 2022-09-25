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Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликта

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Бишкек, Воскресенье 25 сентября 2022 14:34
Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликта Фото: Киргизия и Таджикистан подписали мирный протокол (1lurer.am)
Автор: Наталья Юрченко

Главы комитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении конфликта. Документ согласовали на границе между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Akipress.

Мирный протокол подписали глава КНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов. Стороны договорились законсервировать четыре пограничных поста, из-за которых возникают конфликты.

"Посты полностью убираются и там не будет ни одного военнослужащего и гражданского", - объяснили в Киргизии.

После этого жители, которых ранее эвакуировали, могут возвращаться домой.

Конфликт Киргизии и Таджикистана

На границе между странами 14 сентября началась перестрелка между пограничниками. До 17 сентября ситуация была напряженной, стороны усилили обстрелы и обменялись обвинениями.

По данным правоохранителей Киргизии, с пограничных территорий эвакуировали более 135 тысяч граждан. В результате конфликта погибли 62 человека, а ранения получили около 160 человек.

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