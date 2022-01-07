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Киргизия направила 150 военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ

Автор: Артем Горовенко

Киргизия направила в Казахстан 150 военнослужащих в рамках "миротворческой" миссии стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Личный состав уже вылетел на двух самолетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.kg.

Сообщается, что киргизские военные вылетели на двух российских военных самолетах Ил-26. Военная техника будет доставлена отдельно.

Также сообщается, что киргизский контингент будет охранять стратегические объекты на территории Казахстана. Пока неизвестно, о каких именно объектах идет речь. Кроме того, военным запрещено вступать в контакт с местным населением или участвовать в боевых действиях.

Напомним, сегодня стало известно, что миссию "миротворческих сил" ОДКБ возглавил российский генерал Андрей Сердюков, который в 2014 году организовал и возглавил военную операцию по захвату Крыма.

Отметим, в рамках этой миссии своих военных в Казахстан уже направили Армения, Россия и Беларусь.

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