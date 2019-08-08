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В Киргизии создадут госкомиссию по расследованию штурма резиденции Атамбаева

Новости » Политика    08.08.2019 - 17:24
В Киргизии создадут госкомиссию по расследованию штурма резиденции Атамбаева
Фото: Алмазбек Атамбаев (kremlin.ru)

Комиссия, в частности, будет расследовать законность действий правоохранительных органов

Парламент Киргизии на внеочередной сессии решили создать государственную комиссию по расследованию штурма резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.  

Так, парламент страны принял решение создать государственную комиссию, чтобы расследовать законность действий правоохранительных органов с целью предотвращения дестабилизации обстановки в стране.

"В принятом депутатами Постановлении Правительству Киргизии поручается рассмотреть вопрос создания Государственной комиссии по изучению ситуации с включением в состав комиссии общественных, политических деятелей, депутатов парламента и представителей соответствующих государственных органов", - говорится в сообщении.

Также членам Кабмина рекомендовали оказать всю необходимую поддержку всем пострадавшим в событиях 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш и семье погибшего сотрудника спецподразделения "Альфа".

Так, Генеральной прокуратуре Кыргизии поручено обеспечить проведение расследования фактов нарушения закона. А также дать правовую оценку действиям Алмазбека Атамбаева и его сторонников по фактам захвата заложников и убийства сотрудника правоохранительных органов и применения огнестрельного оружия в отношении представителей власти.

Более того, Генеральной прокуратуре поручено изучить законность и обоснованность действий должностных лиц правоохранительных органов по проведению задержания Атамбаева и дать правовую оценку в кратчайшие сроки.

Напомним, в результате спецоперации по задержанию бывшего президента Киргизии Атамбаева пострадали 52 человека.

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