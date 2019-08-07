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У Киргизії в результаті штурму будинку Атамбаєва постраждали 15 людей

Новини » Надзвичайні події    07.08.2019 - 21:19
У Киргизії в результаті штурму будинку Атамбаєва постраждали 15 людей
Фото: Алмазбек Атамбаєв (kremlin.ru)

Чи є серед постраждалих бійці спецназу не повідомляється

В результаті штурму резиденції колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва постраждали 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азаттик".

Як повідомляється, дев'ять постраждалих госпіталізували в Бішкекському науково-дослідний центр травматології та ортопедії, троє були доставлені в Чуйську обласну об'єднану лікарню, ще троє - в Національний госпіталь.

У Міністерстві охорони здоров'я не уточнили, чи є серед постраждалих бійці спецназу штурмували резиденцію Атамбаєва.

Нагадаємо, 7 серпня в Киргизії спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. В результаті силової операції кілька людей отримали поранення.

Крім того, на тлі повідомлень про затримання Алмазбека Атамбаєва в його резиденції президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков перервав свою відпустку і попрямував до столиці країни Бішкеку.

Зазначимо, Атамбаєв очолював Киргизії з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для заведення кримінальних справ на екс-президента і вже кілька разів викликала його на допит, але він не був. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.

 

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