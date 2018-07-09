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Интервью

В Киргизии разбился военный вертолет Ми-8, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 10:54
Иллюстративное фото (wikipedia.org JERRY MORRISON)
Иллюстративное фото (wikipedia.org JERRY MORRISON)

Сейчас принимаются меры по эвакуации пострадавших

В Генеральном штабе Киргизии сообщили, что военный вертолет Ми-8 МТВ разбился в горах северного Тянь-Шаня. Об этом сообщает ресурс "24.kg".

Так, вертолет Сил воздушной обороны Киргизии упал в районе пика Хан-Тенгри во время спасательной операции на площадке Южный Иныльчек.

Вертолет завалился на левый борт из-за сильного бокового ветра.

Указано, что пострадали четыре человека, и сейчас принимаются меры по их эвакуации. О погибших не сообщалось.

Отметим, что силы воздушной обороны Киргизии были созданы в 2006 году путем объединения ВВС и Войск ПВО Киргизии.

Стоит подчеркнуть, что в 2018 году 24.kg со ссылкой на свои источники сообщало, что у вертолетов Сил воздушной обороны Кыргызстана (в том числе у Ми-8) закончился срок эксплуатации.

Напомним, в Вильямсбурге (Вирджиния, США) вертолет врезался в жилой дом, в результате чего погиб один человек.

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Теги публикации: Киргизия, пострадавшие, крушение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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