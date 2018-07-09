В США вертолет врезался в жилой дом, есть погибший

После падения вертолета на жилой дом вспыхнул пожар

В Вильямсбурге (Вирджиния, США) вертолет врезался в жилой дом, в результате погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США (FAA) в Twitter.

Так, по данным канала WTKR, в результате катастрофы погиб один человек.

Сообщается, что медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов, вызвав сильный пожар.Причины катастрофы пока неизвестны. На месте происшествия работают пожарные и эксперты Федерального управления авиации.

По словам пресс-секретаря полиции штата Вирджиния Мишель Анайи, подтверждена гибель одного человека в результате трагедии. Пол погибшего пока неизвестен, однако установлено, что им не является пилот вертолета.

#FAA statement regarding the Eurocopter 135 air ambulance helicopter crash near 103rd street and the I-57 expressway in #Chicago. pic.twitter.com/NepqfKiQ0Y — The FAA (@FAANews) July 8, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Миссисипи разбился сверхзвуковой учебный самолет ВВС США Northrop T-38 Talon.

Инцидент произошел во время тренировочного полета на северо-востоке штата. Самолет упал и загорелся в окрестностях базы ВВС Коламбус.