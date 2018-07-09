У Киргизії розбився військовий вертоліт Мі-8, є постраждалі

Наразі вживаються заходи щодо евакуації постраждалих

У Генеральному штабі Киргизії повідомили, що військовий вертоліт Мі-8 МТВ розбився у горах північного Тянь-Шаню. Про це повідомляє ресурс "24.kg".

Так, вертоліт Сил повітряної оборони Киргизії впав у районі піку Хан-Тенгрі під час рятувальної операції на майданчику Південний Інильчек.

Вертоліт завалився на лівий борт через сильний бічний вітер.

Зазначено, що постраждали чотири людини, і зараз вживаються заходи щодо їх евакуації. Про загиблих не повідомлялося.

Відзначимо, що сили повітряної оборони Киргизії були створені у 2006 році шляхом об'єднання ВПС і військ ППО Киргизії.

Варто підкреслити, що в 2018 році 24.kg з посиланням на свої джерела повідомляло, що у вертольотів Сил повітряної оборони Киргизстану (в тому числі у Мі-8) закінчився термін експлуатації.

Нагадаємо, у Вільямсбурзі (Вірджинія, США) вертоліт врізався у житловий будинок, в результаті чого загинула одна людина.