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У Киргизії розбився військовий вертоліт Мі-8, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 10:54
Ілюстративне фото (wikipedia.org JERRY MORRISON)
Ілюстративне фото (wikipedia.org JERRY MORRISON)

Наразі вживаються заходи щодо евакуації постраждалих

У Генеральному штабі Киргизії повідомили, що військовий вертоліт Мі-8 МТВ розбився у горах північного Тянь-Шаню. Про це повідомляє ресурс "24.kg".

Так, вертоліт Сил повітряної оборони Киргизії впав у районі піку Хан-Тенгрі під час рятувальної операції на майданчику Південний Інильчек.

Вертоліт завалився на лівий борт через сильний бічний вітер.

Зазначено, що постраждали чотири людини, і зараз вживаються заходи щодо їх евакуації. Про загиблих не повідомлялося.

Відзначимо, що сили повітряної оборони Киргизії були створені у 2006 році шляхом об'єднання ВПС і військ ППО Киргизії.

Варто підкреслити, що в 2018 році 24.kg з посиланням на свої джерела повідомляло, що у вертольотів Сил повітряної оборони Киргизстану (в тому числі у Мі-8) закінчився термін експлуатації.

Нагадаємо, у Вільямсбурзі (Вірджинія, США) вертоліт врізався у житловий будинок, в результаті чого загинула одна людина.

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Теги публікації: Киргизия, постраждалі, катастрофа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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