В Киргизии пригрозили штрафами за символ Z: разжигает межнациональную рознь
Органы национальной безопасности Киргизии призвали жителей страны отказаться от использования символа Z. Силовики отметили, что он разжигает межнациональную рознь и пригрозили штрафами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Киргизии.
Силовики призвали организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать на прокат карнавальную форму с символом Z. Жителей страны также предупредили о недопустимости использования этого знака.
Речь идет о так называемом шествии "Бессмертный полк", который проводится в России и ряде постсоветских стран 9 мая в честь дня Победы во Второй мировой войне.
В силовом ведомстве подчеркнули, что символ Z разжигает межнациональную рознь и пообещали нарушителей привлекать к административной ответственности.
Напомним, символы Z и V используют российские оккупанты в войне в Украине. Затем власти РФ стали использовать их в пропагандистских целях.
В Украине, Литве, Молдове символы Z и V, а также георгиевская лента, запрещены на законодательном уровне.
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