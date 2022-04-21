ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киргизии пригрозили штрафами за символ Z: разжигает межнациональную рознь

Новина українською →
Бишкек, Четверг 21 апреля 2022 20:15
В Киргизии пригрозили штрафами за символ Z: разжигает межнациональную рознь Фото: в Киргизии будут штрафовать за символ Z (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Органы национальной безопасности Киргизии призвали жителей страны отказаться от использования символа Z. Силовики отметили, что он разжигает межнациональную рознь и пригрозили штрафами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Киргизии.

Силовики призвали организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать на прокат карнавальную форму с символом Z. Жителей страны также предупредили о недопустимости использования этого знака.

Речь идет о так называемом шествии "Бессмертный полк", который проводится в России и ряде постсоветских стран 9 мая в честь дня Победы во Второй мировой войне.

В силовом ведомстве подчеркнули, что символ Z разжигает межнациональную рознь и пообещали нарушителей привлекать к административной ответственности.

Напомним, символы Z и V используют российские оккупанты в войне в Украине. Затем власти РФ стали использовать их в пропагандистских целях.

В Украине, Литве, Молдове символы Z и V, а также георгиевская лента, запрещены на законодательном уровне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Киргизия Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию