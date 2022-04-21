В Киргизии пригрозили штрафами за символ Z: разжигает межнациональную рознь

Органы национальной безопасности Киргизии призвали жителей страны отказаться от использования символа Z. Силовики отметили, что он разжигает межнациональную рознь и пригрозили штрафами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Киргизии .

Силовики призвали организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать на прокат карнавальную форму с символом Z. Жителей страны также предупредили о недопустимости использования этого знака.

Речь идет о так называемом шествии "Бессмертный полк", который проводится в России и ряде постсоветских стран 9 мая в честь дня Победы во Второй мировой войне.

В силовом ведомстве подчеркнули, что символ Z разжигает межнациональную рознь и пообещали нарушителей привлекать к административной ответственности.