У Киргизстані відтермінували повторні парламентські вибори

Фото: засідання Жогорку Кенеша (facebook.com kenesh kg)

Депутати Жогорку Кенеша ухвалили закон, який відтерміновує проведення повторних парламентських виборів в Киргизстані. Вибори депутатів киргизького парламенту тепер відбудуться не раніше 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба парламенту Киргизстану.

Парламент вирішив змінити конституцію Киргизстану, у зв'язку з цим дія статтей, які регламентують проведення повторних виборів, була тимчасово зупинена.

Згідно з ухваленим документом, повторні парламентські вибори мають бути призначені після проведення конституційної реформи, але не пізніше 1 червня 2021 року.

Нагадаємо, на початку жовтня в Киргизстані відбулися парламентські вибори, на яких перемогла провладна партія. Результати голосування спровокували масові протести в країні, тому Центрвиборчком визнав вибори недійсними.

Як писало РБК-Україна, вчора киргизька ЦВК призначила повторні парламентські вибори на кінець грудня. Очікувалося, що підсумки голосування зможуть підбити до кінця року.

Крім того, на тлі протестів в країні у відставку подав президент Киргизстану. Зараз обов'язки керівника держави виконує прем'єр-міністр Киргизстану.