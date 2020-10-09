В Киргизии в ходе протестов пострадали около 1,2 тысячи человек

Фото: пострадавший в результате протестов (facebook.com/minzdravKR)

В ходе акции протеста в Киргизии число пострадавших возросло до 911 человек. Ранее сообщалось о 1002 пострадавших и одного погибшего.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Киргизии.

Как сообщается, из общего числа пострадавших в стационарах получают лечение 228 человек, один из них - в реанимации. Остальные после предоставляемой им первой помощи были отправлены лечиться амбулаторно.

Напомним, в Бишкеке уже пятые сутки продолжаются массовые митинги несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. Демонстранты после столкновений с силовиками захватили здание парламента страны и президентской администрации.

После этого, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и правительства.

Также о готовности уйти со своего поста заявил и сам Жээнбеков.

Кроме того, в отставку ушли мэр Бишкека, главы Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей и другие чиновники.