В Киргизстані в ході протестів постраждали близько 1,2 тисячі осіб

Фото: потерпілий в результаті протестів (facebook.com/minzdravKR)

В ході акції протесту в Киргизстані кількість постраждалих зросла до 911 осіб. Раніше повідомлялося про 1002 постраждалих і одного загиблого.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Киргизстану.

Як повідомляється, із загального числа потерпілих у стаціонарах отримують лікування 228 осіб, один з них - у реанімації. Решта після наданої їм першої допомоги були відправлені лікуватися амбулаторно.

Нагадаємо, в Бішкеку вже п'яту добу тривають масові мітинги незгодних з підсумками виборів до парламенту країни, які пройшли 4 жовтня. Демонстранти після зіткнень з силовиками захопили будівлю парламенту країни і президентської адміністрації.

Після цього, президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем'єр-міністра Кубатбека Боронова і уряду.

Також про готовність піти зі свого поста заявив і сам Жеенбеков.

Крім того, у відставку пішли мер Бішкека, голови Іссик-Кульської, Наринської і Таласької областей та інші чиновники.